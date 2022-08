Le guet-apens du tigre. Kit Davenport, T3

Kit a finalement les réponses à certaines de ses questions. Mais, parfois, le bonheur réside dans l'ignorance. Ma quête m'a menée ici, aux frontières de la civilisation, où les métamorphes ne sont pas persécutés et peuvent vivre en liberté. Enfin, c'était le cas jusqu'à mon arrivée. Les ennuis m'ont suivie jusqu'ici, et un homme détient toutes les réponses que je recherche désespérément. Mais va-t-il révéler ses secrets ? C'est une autre histoire. Cet univers n'est pas ce que j'ai toujours cru qu'il était et quelqu'un fait de son mieux pour tous nous tuer. Alors que les accidents s'enchaînent, il me faut envisager la possibilité qu'une personne chère à mon coeur tente de me piéger. Avec le destin du monde entre mes mains, je dois affronter mon passé pour éviter qu'il ne me consume. Mais cette fois, je ne suis pas seule. Je suis Kit Davenport, et ça va laisser des marques. #Sexy #Métamorphes #Romance #ReverseHarem