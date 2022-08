Alter Ego. L'Arc-en-ciel, T4

Lorsque Wicksy tombe amoureux de la drag-queen Charlie, ils découvrent que la sexualité et le genre peuvent être fluides. Simon Wicks - Wicksy pour ses coéquipiers de rugby - n'a jamais été intéressé que par les femmes. Mais lorsqu'il pose les yeux sur Lady Gogo, une drag-queen qui se produit au Rainbow Place, il ne peut s'empêcher de penser à elle. Il sait qu'il y a un homme derrière les bas résille et le maquillage, mais il est prêt à explorer ses fantasmes, et Lady Gogo est prête à les réaliser. Charlie adore se produire en drag-queen. Cela lui permet de s'adonner à son amour du travestissement tout en gagnant un peu d'argent. S'amuser en secret avec un hétéro lui semble être une distraction divertissante et lui donne la chance d'explorer son côté féminin. Il se sent en sécurité en portant le masque de son alter ego, car le vrai Charlie est caché. Lorsque Wicksy aperçoit l'homme qui se dissimule derrière le maquillage et les paillettes, son attirance pour Charlie persiste et il réalise qu'il est bisexuel. A son tour, Charlie commence à comprendre et à accepter la fluidité de son genre. Quand leur parcours mutuel de découverte de soi les rapproche, la confidentialité devient de plus en plus difficile à gérer. S'ils veulent avoir un avenir ensemble, ils doivent tous deux trouver le courage de montrer aux gens qui ils sont vraiment. #Bisexuel #S'accepter #travestissement