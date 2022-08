Ecocitoyens durables ! CM2. Guide pédagogique, Edition 2022

La première collection qui contribue à l'éducation à l'environnement et au développement durable ! Le guide du/de la prof écocitoyen(ne) propose : - Un test par thème pour faire le point sur ses propres habitudes et découvrir son profil d'écocitoyen(ne). - Une présentation des enjeux de chaque thème par rapport au programme. - Des idées de lectures et d'activités à mener en classe. - Des pages pour noter ses idées et l'agenda de ses actions, pour travailler avec sa classe. - La mise en oeuvre des séances et les corrigés de toutes les activités proposées. - Des codes QR vers des sites proposant des documents complémentaires en lien avec les thèmes abordés. La collection Ecocitoyens durables ! - Des outils pour développer durablement la conscience citoyenne des élèves et les inciter à s'impliquer dans les problématiques liées à l'environnement et au développement durable. - Une approche originale qui s'appuie sur l'ensemble des disciplines pour faire comprendre aux élèves les enjeux environnementaux, sanitaires, sociaux et économiques de la transition écologique. - Une démarche spiralaire pour approfondir du CE2 au CM2. - Pour l'enseignant(e), un guide d'un genre nouveau, riche d'idées, pratique et ludique, dans l'esprit d'un bullet journal.