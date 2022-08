Une oeuvre traduite dans plusieurs pays, Le roman au nom évocateur IPhuck 15, réputé comme le meilleur de Pelevine est comme souvent impossible à classer dans un genre précis. Truffé de références à la vie moderne et notamment à ses gadgets technologiques qui nous inféodent, Iphuck est une réflexion sur le rapport de l'humanité à sa propre intelligence et à celles qu'elle conçoit - l'intelligence artificielle - qui risque de prendre le contrôle de la vie des humains, jusqu'à leurs inspirations et désirs charnels. Porfiri, aut eur de romans policiers, enquête sur des crimes dans différents domaines. Mais Porfiri n'est pas un humain, il est une intelligence artificielle, supérieure donc à l'homme, qui peut prendre l'apparence qu'il souhaite. Mara est une historienne d'art, riche et ambitieuse. Elle est extrêmement mince, aime les biscuits au beurre de crabe, et bien sûr elle a un iPhuck 15. Elle a besoin d'un assistant pour analyser le marché, elle loue Porfiri pour se servir de lui et acheter les meilleures oeuvres d'art digitales (nos actuels NFT) qui ont pris le dessus sur l'art classique. iPhuck 104est le gadget "d'amour" le plus cher du marché et en même temps le plus célèbre des 244 romans policiers algorithmiques de Porfiri, de la fin du siècle, un roman encyclopédique sur l'avenir de l'amour, de l'art, et de la vie en général.