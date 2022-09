La Lune de l'âpre neige

Quand une communauté indienne au bout des terres habitées découvre que la civilisation s'est effondrée. Au nord du Canada, dans une petite réserve indienne anichinabée, on chasse et on stocke des vivres à l'approche de l'hiver. Lorsqu'une panne d'électricité générale survient, peu s'en émeuvent. Mais, au fil du temps, l'absence de moyens de communication avec l'extérieur et la diminution des stocks de nourriture font monter la tension. L'inquiétude s'installe. Le conseil de la tribu tente de gérer la situation. Des clans se forment. Puis des étrangers viennent chercher refuge dans la réserve : le monde semble avoir sombré dans le chaos. Les mois passent, les conditions climatiques se durcissent, les premiers décès adviennent. L'affolement gagne du terrain. Les habitants comprennent que la plus grande menace ne vient pas du dehors mais de la communauté elle-même. Guidés dans le chaos par un leader improbable nommé Evan Whitesky, ils s'efforcent de rétablir l'ordre. Tous les savoirs ancestraux n'y pourront rien : quand un monde s'effondre, un autre renaît.