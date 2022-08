#CNLCinema – Propos filmiques regroupe en un seul volume tous ses textes sur le cinéma écrits par Jean-Claude Lebensztejn entre 1980 et 2020, suivis d'un entretien mené entre 2019 et 2020 par Enrico Camporesi et Pierre Von-Ow avec l'auteur. Ils sont accompagnés d'une préface de Philippe-Alain Michaud et de près de 170 illustrations. Le livre révèle un Jean-Claude Lebensztejn féru de cinéma, qui a vu beaucoup de films du cinéma expérimental, une bonne part n'ayant été diffusée à leur époque que dans des salles d'art et essais.

C'est ainsi une histoire alternative du cinéma, "à la marge" , que cette anthologie met en lumière, nourrie des rencontres amicales que son auteur a pu faire, qu'il s'agisse de Paul Sharits, Peter Kubelka ou encore Andy Warhol.

Ce regard "de près" est une contribution inestimable à l'histoire du cinéma. Les textes (présentations de séances, conférences, entretiens avec des artistes, journaux intimes), en partie inédits, affichent tous un style singulier et provocateur, et, chacun à leur manière, tissent des liens à la fois entre des genres cinématographiques, mais aussi entre le cinéma et les autres formes d'expression artistique que sont la peinture, la littérature et les arts visuels.