Idéfix et les Irréductibles Tome 3 - Ça balance pas mal à Lutèce !

Nous sommes en 52 avant Jésus-Christ. Tout Lutèce est occupé par les Romains... Tout Lutèce ? Non ! Un petit groupe d'irréductibles animaux lutéciens menés par Idéfix résiste encore et toujours à l'envahisseur. Et la vie n'est pas facile pour le Général Labienus et la meute de chiens qui tentent de Romaniser Lutèce... 3 nouvelles histoires à découvrir dans le troisième tome : Le Glaive de Camulogène - Abraracourcix et Bonemine, de passage à Lutèce, s'emploient à empêcher le Romain Anglaigus de s'approprier le glaive ayant appartenu au chef des Gaulois de Lutèce. Idéfix et les amis leur viennent en aide à ces Gaulois aussi irréductibles qu'eux ! Lutèce brûle-t-il ? - Par la faute d'une folle invention d'Anglaigus qui imagine un chauffage au charbon pour le Palais romain, Lutèce subit un soudain réchauffement climatique en 52 avant Jésus-Christ... Asmatix, le vieux pigeon, est proche d'étouffer dans le noir nuage qui envahit la cité... Idéfix, Turbine, Baratine et Padgachix doivent agir au plus vite ! Le Réveil de Lutèce - Le plus fameux ténor de Lutèce, le coq Sinfonix, véritable réveille-matin de tous les Lutéciens, est en danger : les Romains le capturent pour en faire le déjeuner de la chatte Monalisa ! Idéfix et ses amis sont bien décidés à leur offrir à la place un plat de résistance, au sens propre !