Idéfix et les irréductibles Tome 1 : Le Réveil de Lutèce

Quelque chose cloche ce matin... Tous les habitants de Lutèce ont oublié de se réveiller. Et pour cause, le coq Sinfonix n'a pas poussé son fameux et tonitruant cocorico ! Pire encore, le volatile a disparu de la ville ! Et s'il avait été enlevé par les Romains ? Idéfix et ses amis doivent absolument le retrouver avant qu'il ne finisse en poulet rôti !