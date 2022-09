3 minutes pour comprendre l'histoire de la Coupe du monde de football

Comment et pourquoi a été créée la Coupe du monde ? Y a-t-il des pays qui ont refusé d'y participer ? A-t-on effacé un but de Pelé ? Qu'est-ce que la " Main de Dieu " ? Le football est sans conteste le sport le plus populaire au monde. Bien plus qu'un jeu, il entraîne une ferveur quasi-religieuse, surtout pendant la Coupe du monde ! Tous les quatre ans, durant près d'un mois, les émotions et les envolées que suscite cette fête mondiale sont partagées par des centaines de millions de personnes. Dans cet ouvrage magnifiquement illustré, l'auteur, Pascal Boniface, nous offre un aperçu historique du football - depuis ses origines - et retrace tous les moments forts qui ont marqué la Coupe du monde. La création de la FIFA, les grands matchs, les stades mythiques, le Ballon d'or, la question du racisme, le foot féminin, les gros scandales... , toutes ces facettes du football sont décortiquées avec minutie et passion. Vous découvrirez aussi le parcours prodigieux des génies du ballon rond, comme Jules Rimet, Pelé, Maradona, Kopa, Platini, Zidane, Messi et Ronaldo. Riche en anecdotes captivantes, ponctué de portraits de joueurs, d'entraîneurs et de gardiens marquants, ce livre vous offre un voyage vibrant dans l'univers du foot !