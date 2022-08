L'Arsène Lupin des galetas. La vie fantasque de Raoul Saccorotti, cambrioleur anar en gants blancs

Lorsqu'en 1977 meurt Raoul Saccarotti, c'est un monde qui disparaît. Celui que ressuscite dans ce récit épique Phil Casoar. La vie du plus anarchiste des gentlemen cambrioleurs illumine la France populaire d'hier et son panache à braver les puissants. Un grand chant nostalgique pour réenchanter aujourd'hui. De la cambriole aux mouvements anarchistes, Raoul Saccorotti, romain de naissance, isérois d'adoption, espagnol d'engagement, aura eu une vie fort mouvementée. Ce personnage semble tout droit sorti de Moravagine, le roman de Blaise Cendras, mais c'est vers Maurice Leblanc que l'on doit se tourner. Dans le Dauphiné, en effet, ce monte-en-l'air est connu de la presse sous le surnom d'Arsène Lupin, plus exactement Arsène Lupin des galetas, à vrai dire des greniers, et d'opulents greniers de bourgeois, car il opère à partir des toits. D'Arsène Lupin, Raoul a l'habileté, mais aussi l'élégance et la générosité. Ce qu'il vole, il le distribue, aux pauvres, aux délaissés, en partie du moins, et aux anarchistes espagnols qu'il alimente en armes. Et voilà que tout se brouille. Ce spécialiste du fric-frac serait un idéaliste, un idéologue, un opportuniste ? Ce récit tente de démêler les fils. De Grenoble à Milan, en passant par l'Espagne anarchiste, des geôles de Gênes au palais de la princesse Eristoff, il suit la trace d'un homme qui, quel qu'il ait été réellement, a su se faire aimer de ceux qui l'ont connu.