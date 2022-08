Clo et Couette - T1

Le sandwich du conservateur a disparu ! Et croyez-moi, c'est un drame. Ayant nécessité des mois et des mois à être assemblé, le conservateur est inconsolable face à la disparition de l'oeuvre de sa vie. Clo, notre jeune détective, et sa Chouette nommée Couette, sont appelées à la rescousse afin d'élucider ce mystère. Au cours de leur enquête, ils seront face à des personnages tous plus farfelus les uns que les autres, jusqu'à dévoiler le coupable et être récompensés pour leur découverte.