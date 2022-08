Ukraine - 24 poètes pour un pays

La main de l'Histoire Retourne le sablier La page de manuel Le monde sens dessus-dessous Pêle l'orange bleue C'est jusqte que le zeste est rouge Les paraboles bibliques sur les Shibboleth Et le loup en vêtements de brebis s'incarnent Et la neige tombe et fond de nouveau Comme une armée amie sur notre territoire Le calendrier ne veut pas démarrer Même au cinquième tour Tous encore et encore La patte d'un chat Fait tomber le sablier De la table Slava Ukrayini Gloire à l'Ukraine ! Ella Yevtushenko, poème écrit au cinquième jours de la guerre