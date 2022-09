Témoin de Rien

Je suis un clébard. Je frôle les jambes et me fais houspiller. J'erre en silence autour de la maison. J'observe. J'entends les bruits, j'entends les cris. Je redoute les colères. C'est l'histoire du destin croisé de deux soeurs qui ont grandi ensemble dans une famille nombreuse et en apparence unie. Une fois mariées, c'est un peu contraintes qu'elles se retrouvent pour vivre côte à côte sur un terrain cédé par leur père. Gaétane et Jeanne sont deux ? lles de l'après-guerre aussi opposées qu'inséparables. Leurs existences sont liées dans les joies, les tristesses, les victoires, les défaites, les petits et grands malheurs. C'est l'histoire de deux trajectoires parallèles mais liées. Les vies imbriquées de chacun des membres de ces deux familles dé? leront sous l'oeil d'un témoin un peu particulier. Est-ce une bonne idée d'enchaîner à ce point des caractères, des parcours, des vies si différentes ?