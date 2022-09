L'homme qui veille dans la pierre

Plus qu'un roman, ceci est un journal tenu par un artiste peintre casanier tiré de son cocon pour retrouver, il l'a promis, traces de son frère Théo disparu dans une coulée de lave à l'autre bout du Monde, vingt ans auparavant. Ce journal, entièrement dédié à une petite ? lle vivant dans ce hameau d'âmes perdues sous la tutelle d'un volcan, est le récit d'un être qui se découvre un amour fou pour l'innocence et la beauté, l'universel de tout instant vécu loin de la glu des peurs, du bruit et de la convoitise