La cygne noire

Cygne Noir. Se dit d'un phénomène imprévisible dont la survenue est considérée comme proche de l'impossible, mais qui survient un jour et change l'ordre des choses. Tous les cygnes sont blancs. Jusqu'au jour où l'on voit voler un cygne noir. Suzanne n'a pas de demi-mesure. A peine sortie de l'enfance, elle décide qu'elle parviendra au sommet. La politique sera son terrain de jeu. Suzanne, c'est un boulet de canon qui se lance dans la pente, une rage froide qui grossit à mesure qu'elle dévale, un feu intérieur que charpente l'orgueil et qu'alimente la ténacité. Et personne ne se mettra en travers de son chemin. On ne résiste pas à Suzanne.