C'est la fin des vacances d'été et Wallace retrouve son groupe de camarades au sein de la prestigieuse université du Midwest. Mais parmi ces jeunes gens Blancs et insouciants, Wallace peine à trouver sa place. Le veut-il vraiment ? Hanté par son passé, troublé par de récents événements, le jeune homme garde une distance entre lui et le reste du monde. C'est lors de ces quelques jours, entre les traditionnelles fêtes étudiantes et les éternelles discussions pour refaire le monde, que Miller va tenter de se rapprocher de lui. Leur liaison va pousser Wallace dans ses derniers retranchements. A la fois campus novel et roman d'apprentissage d'une intensité nouvelle, Real Life a été le roman sensation de l'année 2020. Porté par une prose élégante et un regard tranchant, ce premier roman d'une maturité impressionnante pointe sans manichéisme le diable caché dans les détails d'une vie américaine en apparence apaisée et dresse le portrait sensible d'un homosexuel noir en crise d'identité.