Houston-Osaka

Benson et Mike vivent à Houston et sont ensemble depuis quelques années - de nombreuses années - sans vraiment savoir pourquoi ils sont toujours en couple. Il y a le sexe, bien sûr, les petits plats que Mike cuisine pour Benson, et puis, bon, ils s'aiment, c'est comme ça. Alors que sa mère débarque au Texas, Mike apprend que son père est en train de mourir à Osaka et il part lui dire adieu. A l'autre bout du monde, il découvre la vérité sur sa famille et son passé. De retour chez lui, débute une étrange colocation avec sa mère et Benson. Une nouvelle dynamique s'installe. Aux deux hommes de découvrir si elle consolidera leur histoire ou aura raison de leur amour.