L'histoire d'un chanteur français nommé Arthur Loizeau qui, retraité en Californie, se voit un jour et par erreur kidnappé par les sbires d'un surnommé Ogre, gourou obèse d'une secte croyant au retour des Aztèques. Brièvement enfermé dans une cellule en attendant son sacrifice, il parvient à s'échapper. Son évasion le conduit dans une vallée mexicaine, sèche et désolée, où, par un soir et par hasard, il rencontre un cow-boy, Soeur Justice, qui a ceci de commun avec Don Quichotte qu'il est bavard, menteur, intoxiqué par ses lectures et illuminé. Les aventures qui s'en suivront seront évidemment multiples, cocasses, truculentes et picaresques. Elles se finiront même par un voyage en ballon. Mexicayotl est un roman baroque mais lisible, fantaisiste mais fourmillant de vérités, plein de clins d'oeil mais drôle, fluide et trépidant.