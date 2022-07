Notre maison. Edition bilingue français-arabe

LivresJeunesseCNL – Comment est-elle, votre maison ? Notre maison est pleine de boîtes magiques cachées dans des boîtes magiques sous le lit de la chambre à coucher. Notre maison est pleine d’escaliers et des pentes, tout au long de la journée, on monte, on descend, on monte, on descend, sans autre but que de descendre et monter. Pleine de meubles anciens magnifiques qui sentent la maison de grand-mère…

Notre maison est pleine d’humour et de joie, avec lesquels Walid Taher poursuit sa réflexion sur la manière d’évoquer l’intérieur des êtres en images et en mots, après Sept vies, Mes idées folles, Les danseurs et Balad – Voyage sans bagage.