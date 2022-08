Ils vont tuer vos fils

Guillaume, 15 ans, vit plus fort que les autres. Qu'est-ce que cela peut bien faire, qu'il mette des robes et danse devant sa webcam ? qu'il tombe amoureux de François et de Mathis et de Jordan ? Si sa mère a baissé les bras, la juge des enfants, elle, ne s'en laisse pas conter : Guillaume est envoyé en foyer puis en hôpital psychiatrique. Là-bas, sa vie change – fini les talons aiguilles de son alter-ego Raffaella, place aux médicaments et aux électrochocs. Mais même dans la léthargie de l'asile, le coeur de Guillaume bat plus vite que la moyenne et s'emballe pour un autre patient. Les deux garçons, affamés de liberté, s'en iront la dérober. Dans ce premier roman effréné, le héros flamboyant de Guillaume Perilhou a la fureur de vivre. Roman d'amour, étude sociale et quête identitaire poétique, la plume incisive de Perilhou démasque tout sur son passage.