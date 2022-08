Ceux de l'intérieur

" Près de nous, de petites mouches voletaient et se posaient à la surface de l'eau, aux endroits où les rochers saillaient à l'air libre, entre les galets. " Les cours sont terminés et font place aux vacances d'été. A Villeterre, un village au coeur de la France, comme il y en a d'innombrables, il faut tuer l'ennui. Pour certains, ce sera l'Angleterre ; pour d'autres, l'île d'Oléron. Josselin, lui, restera. Il a promis à ses parents qu'il trouvera un boulot en intérim, aidera aux foins dans une ferme voisine, et peut-être pensera à son avenir. En compagnie de son ami Clément, il traine à l'usine désaffectée et épuise ses longues journées en baignades ou en virées à moto. Qu'y a-t-il à vivre ici ? qui faut-il aimer ? Un bal estival, une embrouille avec des petits caïds locaux et une première histoire d'amour, et voilà que le coeur de Josselin s'enflamme. En quelques semaines, Josselin se frotte à une nouvelle existence où s'éprouvent toutes les craintes et tous les émois. En vérité, c'est l'enfance qu'il quitte et l'âge adulte qui pointe avec son lot de désillusions et de blessures. Avec un mélange étonnant d'objectivité critique et d'exaltation, Théo Veillon décrit ces paysages ruraux où le temps ne fait que s'épaissir, et signe un premier roman d'une belle justesse habité par une grande ferveur.