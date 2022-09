La grosse laide

Tout ce que Marie-Noëlle veut, c'est être mince et belle. Elle aimerait que ses cuisses soient plus fines, que son ventre soit plus plat. Peut-être qu'alors ses parents ne se moqueraient pas de ses habitudes alimentaires lors des repas de famille, que les filles à l'école ne la traiteraient pas de laide et que le garçon qu'elle aime l'inviterait à sortir. Ce roman aussi graphique que percutant suit Marie-Noëlle de l'enfance à la vingtaine, alors qu'elle essaie de comprendre ce que signifie le fait d'être née dans un corps qui ne correspond pas aux normes de beauté de la société, à un corps qu'elle ne sait comment apprivoiser, et aimer. Marie-Noëlle Hébert plonge dans ses souvenirs d'adolescence et tente de comprendre comment elle a pu arriver à détester ce corps qu'elle habite si honteusement. Mais l'art a un surprenant pouvoir de guérison, et ce roman graphique en fait une puissante démonstration. Grâce à ce premier ouvrage bouleversant, Marie-Noëlle Hébert parvient à transformer la haine et le mépris que lui a longtemps suscités son corps en moteur de création. Porté par de sublimes images au fusain, son récit est d'un réalisme et une beauté à couper le souffle. Et alors soudain surgit la grâce, une lumière et une bouffée d'espoir.