La fille aux plumes de poussière

L'histoire commence au détour d'un méandre de la Seine, dans un atelier où Eva, une taxidermiste, doit honorer une commande un peu particulière : un hamster-lion. C'est une chose rassurante, les problèmes sans solution. On sait ce qu'il faut en faire : les remettre à plus tard. Même si Eva se doute bien que cela va lui causer un déluge d'ennuis. Doit-elle abandonner lâchement et affronter les remontrances de sa cliente ? La lâcheté l'attire, mais elle implique un courage dans l'affrontement dont Eva ne saurait faire preuve. En parallèle, Eva rencontre Voisin, son voisin, qui lui demande d'empailler son chat. Pour cette jeune femme qui a passé sa vie à enfouir ses souvenirs, ces deux commandes vont la lancer dans une drôle de quête. Entourée d'une ronde de personnages particulièrement attachants, la voilà joyeusement partie pour remonter le temps et, peut-être, trouver sa place.