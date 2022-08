Monsieur Sénégal

" Il pensa que sa place n'était pas là-bas. Et que sa place n'était plus ici ". On les appelle les " tirailleurs sénégalais " et pourtant Amadou Lo, vingt ans, n'est ni l'un ni l'autre. Tirailleur, il ne l'est plus : c'est la fin de la première guerre mondiale et il est démobilisé. Et sénégalais, il ne l'a jamais été. Il rêve de retourner dans sa Guinée natale où, pense-t-il, l'attend sa famille. Seulement le médecin-major Robert Desvaux, qui lui a sauvé la vie, a d'autres projets pour lui : il souhaite faire de son aide de camp, si doux et docile, si secrètement attirant aussi, son chauffeur personnel dans la vie civile. Amadou se retrouve à Miray dans la campagne franc-comtoise où pratiquement personne n'a jamais vu de noir " en vrai "... et, après la guerre, un nouveau combat commence pour lui. Dans ce roman puissant et sensible, Antoine Rault explore les thèmes toujours actuels de l'identité, de l'intégration et de l'émancipation. Il invite le lecteur à se confronter sans complaisance, mais sans accusation facile à la réalité de notre histoire