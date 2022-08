" Joyce voulait me préserver. Ses hésitations et revirements, que je prenais pour des caprices, étaient des signaux. Elle refusait de croire que quelque chose de positif pouvait sortir de notre relation et se persuadait que le pire en découlerait. Mais ce n'était qu'une posture. En son for intérieur, elle était lasse de me résister. " Dag, ancien chanteur d'un groupe de rock qui a eu son heure de gloire, répond à l'appel de l'Amérique. Amoureux d'une sublime californienne, Joyce, il choisit de partir y vivre avec elle. Son Amérique a cependant une face obscure, et l'univers insouciant des débuts glisse insidieusement vers le drame. La belle Joyce a un passé tourmenté, son ex-amant, un tueur, va faire littéralement le vide autour du couple. La promesse américaine se fissure au contact d'un personnage qui incarne le diable. Dans ce nouveau monde, à la fois désiré et hostile, le destin de Dag se mue en un piège mortel. Peut-on lutter contre le mal sans se salir les mains ?