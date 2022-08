Camille roule sur les routes montagneuses de Californie. A l'arrière de sa voiture, un enfant mutique. A chaque pause, Camille tape frénétiquement sur le clavier de son téléphone pour envoyer de longs mails. A qui ? Jack a fait l'acquisition d'un mobil-home, est descendu dans le canyon, puis est remonté sur l'autre versant. Là, il s'est installé avec une longue-vue pour observer sa propre maison. Et comme entre les deux, à l'autre bout de la longue-vue, il y a Ella. Désormais seule dans la maison où elle cohabitait naguère avec Jack. Trois destins comme seule l'âpreté de la Californie semble capable d'en produire. Enfin, bien sûr - c'était écrit -, leur rencontre. Leur collision, plutôt ? Mêlant plusieurs gammes littéraires, à la fois roman de l'attente, road movie et livre de mémoire, Cavales mêle aussi plusieurs registres de langue et de narration pour mieux faire apparaître le paradoxe de nos solitudes où les autres tiennent tant de place, la douleur de l'arrachement et l'impossibilité du deuil.