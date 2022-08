L'histoire inclassable d'un homme qui, en découvrant la littérature à trente-neuf ans, fait connaissance avec la vie. " Vous connaissez une personne, vous, qui a lu La Tentation de saint Antoine ? " Le malentendu commence devant le bac à un euro d'une librairie de quartier. Le narrateur de cette histoire ne saurait expliquer pourquoi ce livre l'appelle, mais il tend une pièce au libraire pour que Gustave Flaubert ne fasse plus le trottoir. Le malentendu se poursuit chez un styliste visagiste où notre héros, à la faveur d'un mauvais coup de tondeuse, se retrouve dans l'obligation de rembourser une dette colossale. Sans un sou dans le portefeuille, mais persuadé du trésor que contient son livre de poche, il propose de faire salon littéraire dans ledit salon de coiffure. Le Salon est l'histoire inclassable et enchanteresse d'un éveil à la vie par le biais de la littérature, sur fond de relation triangulaire entre un coiffeur autodidacte, un libraire au grand coeur, et un adolescent... de trente-neuf ans.