Des criques de la Gaspésie aux falaises de l'Islande... V. vient d'apprendre que l'on a retrouvé le corps sans vie de sa mère, rejeté par le Saint-Laurent sur une plage de la Gaspésie, l'équivalent "du bout du monde" . Elle regagne là-bas sa maison natale, et se confectionne une " île " au milieu du salon venteux, lieu désigné pour découvrir et mieux effacer - ou ramener - l'histoire des femmes de sa lignée à travers les journaux manuscrits de sa grand-mère. V. se voit prise dans sa lecture, incapable de s'en détacher. Sa seule échappatoire réside derrière le comptoir d'un bar au village, dans une chevelure rousse aérienne, et s'appelle Chloé. Les Falaises fait le récit d'un chaos à dompter, d'un grand voyage onirique, historique et féminin, qui de la Gaspésie à l'Islande réunit ces survivantes de mère en fille qui admettent difficilement être de quelque part, préférant se savoir ailleurs et se déraciner à volonté. A propos de l'autrice Virginie DeChamplain est née et a grandi au bord du fleuve, à Rimouski. Les Falaises est son premier roman. "Avec cette langue du Québec qui déménage, DeChamplain raconte trois générations de femmes qui ont échoué à se comprendre. Un roman fulgurant et très doux". Emilie Berto, librairie Pantagruel, ELLE "Une émotion brute qui enfle de page en page". Les Inrockuptibles