Les bêtises de Kaki, 2 : La saison des flammèches

C'est un jour spécial à l'Hôtel Etrange : on célèbre les étoiles. Décorations, gâteaux, déguisement, s tout le monde participe à la préparation de la fête qui se termine par le spectacle merveilleux d'une pluie d'étoiles filantes. Alors que la soirée prend fin, Kaki remarque deux petits points lumineux qui tombent du ciel, ricochent sur le toit et terminent leur course dans la neige... Intrigué, il s'approche et découvre deux petites créatures enflammées. D'où viennent-elles ? Que font-elles ici ? En décidant de les garder pour lui Kaki ne va pas tarder à s'attirer des ennuis...