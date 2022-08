Les facétieuses

L'héroïne Clémentine Beauvais autrice jeunesse déprimée par une série d'échecs littéraires et amoureux trébuche sur une curieuse énigme historique : qui était la marraine la bonne fée du petit prince Louis XVII fils de Louis XVI et Marie-Antoinette ? Comment cette fée - dotée comme toutes ses consoeurs de l'époque de pouvoirs magiques puissants - a-t-elle pu abandonner le petit prince à une mort atroce ? Plus étrange encore pourquoi a-t-elle disparu des archives de l'Histoire après la Révolution ? Et si derrière ces mystères se trouvait la clef d'un autre encore plus grand : Que s'est-il passé le jour où la magie s'est évaporée ?