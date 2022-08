Ma soeur Cléo, reine d'Egypte (et reine des pestes)

Cléo et Champollion sont frère et soeur. Ou... pas exactement ! En effet ce sont tous les deux les enfants de Pierre-Paul Petitpoisson un égyptologue loufoque qui a mis au point la géniale "douche de résurrection" . Ainsi Cléo est en réalité le clone de Cléopâtre reine d'Egypte ! D'ailleurs elle a le même caractère tyrannique que la célèbre reine et se souvient parfaitement de sa vie d'avant à Alexandrie où tout le monde était à ses pieds et où tout était tellement mieux qu'ici... Aussi pour lui faire plaisir Pierre-Paul Petitpoisson a-t-il décidé de mettre au point un... "appareil à raclette et à remonter le temps" . C'est parti pour l'Egypte Antique !