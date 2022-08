Un profond sommeil

" Le passé n'est jamais mort. Il n'est même pas passé. " White Forest, Mississippi. Cachée au milieu de la forêt, la carrière fascine autant qu'elle inquiète. On murmure que des esprits malveillants se dissimulent dans ses eaux profondes. Par une chaude journée d'été, Roberta et Willet bravent toutes les superstitions pour aller s'y baigner avec leur petite soeur, Pansy. En quête de baies et à la faveur d'un orage, ils s'éloignent de la carrière. Quand ils reviennent, Pansy a disparu. Quelques années plus tard, Roberta et Willet, qui n'ont jamais renoncé à retrouver leur soeur, suivent un indice qui les mène dans le sud de la Floride. C'est là, dans les troubles profondeurs des Everglades, qu'ils espèrent trouver la réponse à toutes leurs questions. Tiffany Quay Tyson nous entraîne dans un voyage hanté au coeur des terres américaines. Des forêts obscures du delta du Mississippi jusqu'aux mangroves des Everglades, l'histoire tourmentée d'une famille fait écho à celle de toute une région, le sud des Etats-Unis, peuplée d'esclaves, de prêcheurs, d'assassins, de laissés-pour-compte, de monstres et de saints. Quelque part entre Faulkner et True Detective, un roman sombre, envoûtant, inoubliable.