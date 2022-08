Bruits de fond

Lorsque le monde se fait cacophonie, comment le coeur et le corps peuvent-ils résister à la dissonance ? Cette suite musicale réinvente symphoniquement notre quotidienneté en montrant pourquoi les mots sauvent. Une réussite pour la rentrée littéraire. Le vacarme enfle, propagé par les médias et les réseaux sociaux. C'est à qui fera entendre sa voix le plus fort, le plus haut, à coups d'outrances. Des colères, toujours plus segmentées, se disputent les podiums. Des mots, des expressions toutes faites sont disséminés par le relais des milieux socioculturels, de la sphère publique, du business du développement personnel. Des comportements sont repris, copiés, récupérés et exploités par la communication des entreprises. En " contre-feux " il y a le monde de l'intimité, la vie tendre, feutrée, retenue, l'écriture qui se souvient. Car c'est un contre-feu que d'attaquer ces nuisances par l'écriture. Et un autre contre-feu que d'évoquer les jouissances, les merveilles d'une vie à bas bruit, la vie intime, tissée de remémorations, de choses entendues, de rêveries, de réminiscences sensorielles et sensibles ; l'oreille servant, ici, de sens privilégié pour explorer ce qui fut. Un ouvrage, une série de petits tableaux où alternent les calamités d'une époque bruyante et le " contre-feu " d'une vie secrète, silencieuse, faite de retrait.