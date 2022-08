Le meilleur que nous ayons couronné. Le meilleur que nous ayons couronné

Qui était John-Antoine Nau, lauréat en 1903 du premier prix Goncourt ? Un aventurier comme il n'en existe plus, autant chez lui à San Francisco qu'en Martinique. Un poète féru de liberté et ivre d'indépendance. Un romancier-horticulteur qui ne daigne pas aller chercher sa récompense pour Force ennemie, le manuscrit primé publié à compte d'auteur. Anti-Goncourt par excellence, il abhorre les cénacles de littérateurs qui, sans cesse, complotent dans les antichambres. Alors qu'on le sacre, il préfère rester avec ses amis à Saint-Tropez dans le cabanon du peintre Paul Signac, au coeur de la baie des Canoubiers. Personnage absolument romanesque, John-Antoine Nau méritait bien un roman. En écho à l'aveu de Huysmans, président de l'académie : "C'est encore le meilleur que nous ayons couronné ! " Cédric Meletta est l'auteur de Jean Luchaire. L'enfant perdu des années sombres (Perrin), Tombeau pour Rubirosa, un roman (Séguier), Diaboliques (Robert Laffont) et des Bukoliques, récit littéraire autour de Charles Bukowski (éditions du Rocher).