Les Filles bleues de l'été

Deux jeunes filles, Chloé et Clara, se réfugient dans la maison de leur enfance, au large de la ville. Elles ont un été, un seul, pour se reconstruire et se retrouver loin d'une civilisation qui les étouffe. Rendues à l'innocence d'un monde, sans règles et sans limites, elles vont guérir leurs blessures à coups de forêt, de lac, de feuilles, de feu, d'étoiles. Une amitié démesurée, fusionnelle, comme il ne peut en exister à l'âge adulte. Dans une écriture gorgée de sève et de sensibilité, Mikella Nicol ravive les sentiments extrêmes de la jeunesse qui regrette l'absolu de l'adolescence. Du vertige du désir à celui de l'abandon, elle approfondit les moments les plus douloureux du passage à l'âge adulte.