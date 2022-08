Nous en resterons là

Margot, 17 ans, souffre depuis plusieurs mois de malaises fréquents et peine à se rendre en classe. Divers médecins ont échoué à la guérir. Jusqu'au jour où elle atterrit chez un psychiatre, le docteur Donnelheur. Face à lui, chaque semaine, pendant quarante-cinq minutes, Margot se heurte au silence des mots qu'elle ne trouve pas. Heureusement, le docteur Donnelheur se révèle être un très bon psy. Libérée de son secret, Margot reprend pied. Donnelheur devient un sauveur, un père, un maître à penser... Cependant, au fil des séances, le sorcier bienveillant et malicieux se mue en recteur insatisfait et colérique. Le sauveur serait-il devenu dangereux ? Jusqu'où les règles du cadre analytique seront-elles enfreintes ? Margot parviendra-t-elle à se libérer du piège qui se referme ? A moins que le sujet d'étude ne soit pas celui que l'on croit... Chloé Lambert est actrice et auteur dramatique, lauréate du prix Suzanne Bianchetti, La Veillée, sa première pièce, se joue en 2012. Quatre ans plus tard, La Médiation, qu'elle a créée, est deux fois nommée aux Molières. En 2019, elle a mis en scène Le Misanthrope.