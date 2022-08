Le discours qui a changé le monde A l'occasion de la commémoration du discours de Martin Luther King, le 28 août 1963, nous publions son historique " I have a dream " dans une nouvelle traduction française, dans son intégralité. Ce discours s'accompagne de celui prononcé par la grande Joséphine Baker, icône du féminisme, de l'antiracisme et de la Résistance - entrée au Panthéon le 30 novembre 2021 -, ce même 28 août, quelques minutes avant Martin Luther King. Et parce qu'aujourd'hui plus que jamais les idéaux du Dr King sont toujours en cours de réalisation, cet ouvrage est préfacé par Amanda Gorman, la jeune poétesse noire américaine devenue le symbole d'une jeunesse pleine d'espoir dans un pays divisé. Elle se place dans l'héritage du Dr. King, alors que les premiers mots de son poème lors de l'investiture de Joe Biden résonnent par leur douleur et leur espoir comme les derniers mots du discours du pasteur. " Je rêve que, un jour, notre pays se lèvera et vivra pleinement la véritable réalité de son credo : " Nous tenons ces vérités pour évidentes par elles-mêmes que tous les hommes sont créés égaux " . Martin Luther King " Il n'y aura ni repos ni tranquillité en Amérique jusqu'à ce qu'on ait accordé au peuple Noir ses droits de citoyen. Les tourbillons de la révolte ne cesseront d'ébranler les fondations de notre nation jusqu'à ce que le jour éclatant de la justice apparaisse. " Joséphine Baker