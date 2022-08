Corps à corps

Un dos à dos entre deux soeurs que tout oppose, sous forme épistolaire. L'une doit apprendre à accepter la mort, l'autre la vie. Aurore ne supporte pas de voir sa soeur, atteinte d'une sclérose en plaques, perdre chaque jour un peu plus l'usage de son corps. Incapable de s'ouvrir à elle, elle couche sur papier le bouillonnement ininterrompu de ses pensées. Le passé ne cesse de lui revenir et de rejouer les souvenirs qui ont forgé les manques de leur famille : la mère, anorexique et sans affection, le père, effacé et transi d'amour pour sa femme, la grande soeur, solaire et aimante, et elle, la petite, faible et indésirable. Alors qu'elles étaient très proches dans leur enfance, leur vie d'adulte les a séparées, l'une se mariant et vivant pour sa famille, l'autre devenant une danseuse de ballet froide et implacable. Aux écrits cassants et douloureux d'Aurore se mêlent les lettres de sa soeur, confiées par son aide-soignante à son insu, où elle tente d'apprivoiser la mort en profitant de tout ce que la vie a encore à lui offrir. Ces écrits lumineux bouleversent Aurore, qui perd peu à peu de son aigreur. Là où sa soeur ne peut lutter contre l'apathie progressive de son corps, elle est obligée de reconsidérer le sien qu'elle affame et martyrise pour la beauté de la danse lorsqu'elle réalise qu'elle est enceinte de cinq mois. Là où sa soeur perd de son autonomie, Aurore gagne progressivement en liberté, apprenant à aimer son corps, son amant et leur enfant à venir.