L'arrachement, le souvenir, le sentiment

"Longtemps nous nous sommes regardés, comme on s'est regardés toi et moi, parfois à la dérobée, parfois franchement, directement. Puis on s'est éloignés, comme nous nous sommes éloignés, sans nous retourner, entre attachement et arrachement, nous qui nous sommes aimés, toi dans l'instinct, dans l'instant, moi dans mes pensées, sans cet amour, en liberté."