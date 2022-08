La passagère

Iles du Cap-Vert, années 1960. Fuyant la pauvreté et l'oppression coloniale qui règnent dans cet archipel de sable battu par les vents, Mamé s'exile en France avec sa fille Reine. Alors que Mamé a bientôt le mal du pays et finit par y retourner, Reine s'adapte et trouve un emploi d'aide-ménagère. De son second mariage naît l'héroïne, Léna, qui vit le sort des immigrés de seconde génération, écartelée entre des origines lointaines et son pays de naissance. Sa passion pour le piano qu'elle cultive assidûment auprès de son professeur de musique, M. Selmach, l'aidera-t-elle à surmonter ses doutes et à s'ouvrir de nouveaux horizons ? Quelles parts de lumière et d'ombre du passé familial, de son héritage, devra-t-elle perdre ou garder pour se réconcilier avec elle-même ? Entre fresque générationnelle et roman d'apprentissage, Amélie Fonlupt nous raconte d'une manière fine et sensible le destin d'une lignée de femmes courageuses, vivant chacune à leur façon l'épreuve du déracinement.