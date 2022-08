Pour le peu qui lui restait à vivre, il voulait que le monde se range dans un ordre moins bouleversé. Il fallait tout réinventer. Conquérir le ciel raconte une vie d'homme, depuis l'enfance jusqu'à la mort. Un père, encore jeune, apprend que son temps est compté. Il se consacre alors à ce qui est nécessaire : aimer jusqu'à son dernier souffle, ses enfants, sa compagne, et leur transmettre le plus beau des exemples, l'audace et la douceur. Et parce que son enfance avait été broyée par un père violent, il réinvente ce qu'être père et homme veut dire. Tel un magicien, un roi sans armure, il lutte, vulnérable et magnifique, pour que triomphe la tendresse. Dans ce premier roman autobiographique flamboyant, la paternité et la virilité sont redéfinies de la plus délicate et juste des manières.