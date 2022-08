Totalement inconnu

Quand on est hôtesse d'accueil, être à l'écoute fait partie du quotidien. C'est donc tout naturellement que la narratrice prête l'oreille à la voix mystérieuse qui, un beau jour, se met à lui donner des instructions, à lui annoncer d'étranges visites, à faire surgir en elle des images déroutantes, comme autant d'impressions de déjà-su... Comment peut-on être intimement convaincu de connaître la Finlande dans ses moindres recoins alors qu'on n'y a jamais mis les pieds ? Comment peut-on savoir ce que c'est d'être mort alors qu'on est encore vivant ? A se laisser aller au fil décousu des souvenirs et des pensées, on découvre qu'on en sait toujours beaucoup plus que ce qu'on croyait savoir, et on s'expose ainsi à accueillir d'autres que soi, notamment le soldat inconnu. Avec ce monologue envoûtant, Gaëlle Obiégly nous happe dans une fantastique enquête interrogeant, avec une gravité mêlée d'humour et d'émotion, la place que nous occupons dans le monde et au sein de notre propre existence.