Metalya entre les mondes

Métalya est l'une des nombreuses pacificatrices de la cité de Tal Emmerak. Son boulot, c'est des enquêtes, si possibles pas trop compliquées, et bien payées, ce qui, dans un cas comme dans l'autre, n'arrive pas souvent. Lorsqu'un riche client la contacte pour lui demander de retrouver sa femme disparue, Métalya accepte, appâtée par l'argent. La pacificatrice découvre rapidement que cette femme a en fait été assassiné or, elle était également une scientifique de renom qui travaillait pour l'Institut Voqer-naag dans un département, et plus précisément pour ses nouvelles sciences qu'autrefois on appelait " magie ". Bien vite, tout semble se liguer contre Métalya pour l'empêcher de poursuivre son enquête. Armée de quelques éclats, ces petits objets qui contiennent des effets capables d'influer sur la réalité, de son livre fétiche et accompagnée de Monsieur Octopode, le poulpe qui parle, elle va braver tous les obstacles que l'on va mettre sur son chemin et découvrir la vérité entre les mondes.