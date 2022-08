Les Tout-Puissants

C'est un temps déraisonnable, asphyxié par la suspicion et la technologie. Dans cette époque angoissante, un signe resurgit du passé et s'impose sur la planète entière comme le logo unique, l'emblème définitif. Lazare, en proie à des visions inexpliquées, marche dans un Paris transformé et assiste, désarmé, à la prise de pouvoir d'un capitalisme qui emprunte des voies violentes et inédites. Il tente de préserver le peu de raison et de sensations humaines qui lui restent. Mais peut-on encore se brûler quand on est déjà carbonisé ? Quelle résistance un homme peut-il opposer à la convergence des réseaux et à l'accumulation des pouvoirs ?