En 1936, le jour de ses douze ans, William, qui habite près de la Manche, quitte l'Angleterre afin de se rendre en Espagne. Pour les beaux yeux de sa dulcinée, il traverse le pays en guerre en vue de percevoir le gros lot, "el gordo" . Le billet de loterie, quinze millions tout de même, semble être un "attracteur de chance" . C'est du moins ce que pensent l'ésotériste Julius Evola et le poète Federico García Lorca, deux magiciens à leur manière, qui s'affrontent dans les camps opposés. Sur sa route parsemée de dangers, William croise Passe-montagne, l'éloquent écuyer muet, une tueuse sadique, Dona Pilar et son mannequin à roulettes, un sniper aveugle, les gardiennes du pont... Bref, une galerie de personnages issus de l'ordre noir et du chaos rouge. Disons qu'il sera question d'horreurs commises par tout le monde, mais aussi de beaux sentiments qui attendriront le coeur. Né en 1963 à Biarritz, Xavier Mauméjean est romancier, éditeur. Il a travaillé, entre autres, pour France Culture, la télévision et le cinéma. Il est membre du collège de 'Pataphysique. Trois romans sont parus chez Alma Editeur : American Gothic (2013), Kafka à Paris (2015) et La Société des faux visages (2017). Il vit à Valenciennes.