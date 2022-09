Cléopâtre et Frankenstein

New York est sur le point d'échapper à Cléo. Elle ne s'est pas fait d'amis aux fêtes qu'elle fréquente, son visa étudiant va bientôt expirer et elle n'a même plus de quoi payer ses cigarettes. Le retour à Londres et l'échec que cela représente se rapprochent chaque jour. Mais voilà qu'elle rencontre Frank. Il a vingt ans de plus qu'elle, des amis, du succès, de l'argent et la nationalité américaine. De cette proposition digne d'une comédie romantique surgit sous la plume de Coco Mellors l'un des plus beaux romans contemporains sur l'amour, l'amitié et la conjugalité. La chronique brillante, drolatique, douloureuse d'êtres humains imparfaits en quête d'absolu qui ratent l'essentiel avec les meilleures intentions.