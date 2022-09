Roulette russe

Dans le Boeing pour Baltimore, alors que c'est la nuit, il y a Brigitte, la pianiste, et Léonore, six ans. L'enfant manque l'école, comme souvent, pour suivre sa mère dans ses concerts. Elle sait qu'elle est la fille d'une artiste bordélique, une mère indigne, aux yeux des éducateurs. Elle sait qu'elle doit lutter de toute sa petite énergie pour survivre à l'anxiété de son génie de mère. Elle sait que Brigitte est une diva autoritaire autant qu'une gamine paumée. Elle sait que sa mère rêve d'un prince russe, un peu paysan, à la Tolstoï, et elle voudrait le lui trouver. Elle sait que la musicienne et son oreille absolue entendent tout de ses tristesses et de ses peurs, alors elle les explose en mille petits délires qui les font rire. Elle sait déjà qu'à la mort de sa mère le monde perdra toute grandeur. Fini la musique !