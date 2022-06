Diego Intime. Les confidences du préparateur physique personnel de Maradona

Document exceptionnel et totalement inédit, voici le récit de Fernando Signorini, ancien entraîneur personnel, confident et ami le plus proche de Diego Maradona. L'histoire débute avec la fameuse blessure de Diego lors d'un match contre l'Athletic Club de Bilbao en 1983.

Elle se poursuit jusqu'à sa retraite de l'équipe nationale en 1994, après avoir été contrôlé positif pour prise de drogue lors d'un test de dépistage durant la Coupe du monde aux Etats-Unis.

Vous rentrerez dans l'intimité de Diego Maradona à travers différents épisodes marquants de sa vie : son rétablissement après une fracture de la cheville, son déménagement à Naples, sa préparation à trois Coupes du monde (Mexique en 1986, Italie en 1990 et Etats-Unis en 1994), ses problèmes de drogue, sa paternité extraconjugale ainsi que son travail d'entraîneur de l'équipe nationale d'Argentine (2008/2010) où il a appris à Leo Messi à tirer des coups francs. Diego Maradona raconté comme jamais, par le témoin le plus légitime.