J'arrête de vivre en apnée, je mets du souffle dans ma vie !

Dans cet ouvrage, Julie Lécureuil vous propose une exploration du souffle à travers ses multiples facettes et bienfaits, pour mieux comprendre comment sa fonction organique vitale permet d'agir sur votre équilibre global. Une invitation à redonner du souffle (et donc du sens) à votre vie ! Grâce aux nombreux exercices de respiration, de retour à soi, de connexion à la nature, de prises de conscience et de partages inspirants, vous bénéficiez d'outils-clés pour apprendre à vous reconnecter à votre corps, vos émotions et votre esprit. Un voyage sensoriel unique pour respirer votre vie autrement !