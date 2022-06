Employée de la City à Londres, Anna décide de se rendre quelques jours à Séoul pour fuir une vie qui semble de plus en plus la tourmenter. Pour pimenter son voyage, elle se fait passer pour une journaliste préparant un guide LGBT de la ville, mais ne s'attendait pas à ce que cela chamboule totalement son séjour. Convoquée au commissariat à quelques heures du départ pour "détention de stupéfiants et proxénétisme" , elle essaie de se remémorer ce qui l'a poussée à vouloir aider l'une des entremetteuses les plus célèbres de la ville. La Reine d'Itaewon est un roman noir qui pose sur Séoul un regard curieux, neuf et volontairement subjectif, voire subversif, celui d'une jeune femme européenne croisant les questions du genre et des transfuges dans la société coréenne. Quand changer d'identité est un enjeu de survie.